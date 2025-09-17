Presente negli studi di Sky Sport, Zvonimir Boban ha parlato di Ajax-Inter a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara. Queste le parole dell'ex giocatore: "È piaciuta tanto l'idea di portare Fabregas. L'Inter ha avuto una buona intuizione di cambiare la storia recente che ha dato tanti risultati ma che ha anche un po' stancato perché è ripetitiva".
Boban: “Inter, idea Fabregas mi piaceva. Questa squadra è ripetitiva. Chivu…”
Le dichiarazioni dell'ex giocatore rilasciate negli studi di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio di Ajax-Inter
"Abbiamo visto che non c'è quella freschezza, quella novità che ti spinge a dare tutto un'altra volta ai massimi livelli, ci voleva una sterzata. Io Chivu lo rispetto tantissimo, come allenatore faccio fatica a decifrarlo, a Parma ha dato una sterzata, voglio vedere cosa farà con l'Inter. Deve dare una motivazione estrema, quotidianamente scioccare per dare qualcosa di nuovo. È una mia sensazione, spero di sbagliarmi perché manca questa concentrazione sul campo".
(Sky Sport)
