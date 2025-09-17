Presente negli studi di Sky Sport, Fabio Capello ha parlato di Ajax-Inter a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara. Queste le parole dell'ex allenatore: "La formazione? È un 11 storico, se togliamo Pio Esposito non c'è niente di nuovo, non rischia niente, Chivu vuole fare la partita convinto che questi giocatori gli possano dare ancora molto. Anzi è importante per Chivu che questi giocatori in campo dimostrino di essere la parte importante dell'Inter".

"Hanno perso delle partite dimostrando di non aver cambiato ancora il chip. Speriamo che Chivu sia entrato nella testa dei giocatori, almeno mentalmente e non avere quei cali di rendimento che sono impressionanti".