Presente negli studi di Sky Sport, Fabio Capello ha parlato di Ajax-Inter a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara. Queste le parole dell'ex allenatore: "La formazione? È un 11 storico, se togliamo Pio Esposito non c'è niente di nuovo, non rischia niente, Chivu vuole fare la partita convinto che questi giocatori gli possano dare ancora molto. Anzi è importante per Chivu che questi giocatori in campo dimostrino di essere la parte importante dell'Inter".
Capello: “Formazione Inter? Se togliamo Esposito non c’è niente di nuovo. Speriamo che Chivu…”
Le dichiarazioni dell'ex allenatore rilasciate negli studi di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio di Ajax-Inter
"Hanno perso delle partite dimostrando di non aver cambiato ancora il chip. Speriamo che Chivu sia entrato nella testa dei giocatori, almeno mentalmente e non avere quei cali di rendimento che sono impressionanti".
(Sky Sport)
