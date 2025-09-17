Nel corso del suo intervento negli studi di Sky Sport dopo la vittoria dell'Inter contro l'Ajax, Zvonimir Boban ha parlato così del rigore revocato ai nerazzurri dal VAR nel primo tempo: "Il rigore? C'è fallo di Thuram prima, poi c'è fallo netto.
Boban: “Rigore tolto all’Inter? C’è fallo di Thuram prima, ecco perché”
Dopo la vittoria dell'Inter contro l'Ajax, Zvonimir Boban ha parlato così del rigore revocato ai nerazzurri dal VAR nel primo tempo
All'inizio si cercano, ma lui si prende tutto il vantaggio del mondo spinge completamente l'altro da dietro e poi lo lascia, fa fallo. E' stato bravissimo a liberarsi, ma fa fallo. Non è questione di gioco di contatto, è proprio prendere vantaggio. Era impossibile da vedere per l'arbitro, forse il guardalinee... Ma è durissima".
