Intervenuto ai microfoni di Prime Video al termine di Ajax-Inter, Luca Toni ha commentato così la partita vinta dai nerazzurri:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Toni: “Inter, bellissima partita. Pio? Basta chiamarlo ragazzino, ora Chivu ha…”
ultimora
Toni: “Inter, bellissima partita. Pio? Basta chiamarlo ragazzino, ora Chivu ha…”
Ecco le parole di Luca Toni ai microfoni di Prime Video al termine di Ajax-Inter, match vinto 2-0 dai nerazzurri
"Quella di Pio è una grande partita, ha avuto impatto importante. Lui e Thuram bene, Pio ha fatto belle sponde, i due centrali dell'Ajax erano forti fisicamente. Si vede che Pio ha la qualità per favorire gli inserimenti, mi è piaciuto tanto, voglio fare i complimenti a Chivu perché l'ha buttato dentro dall'inizio, non è più un ragazzo ma Pio è un giocatore pronto per un'Inter forte"
"E ha permesso a Thuram di attaccare lo spazio, l'Ajax è andato in difficoltà anche per questo. E per Chivu è una bella cosa sapere che ha due attaccanti pronti come Bonny e Pio. L'Inter ha fatto una bellissima partita, anche in difesa. Sommer ha fatto una grande parata al 40'"
© RIPRODUZIONE RISERVATA