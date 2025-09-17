Al termine di Ajax-Inter, Fabio Capello ha commentato la vittoria dei nerazzurri dagli studi di Sky Sport: "Vincere fuori casa è sempre difficile. L'Inter mi è sembrata un po' più tonica rispetto alle altre partite, con più volontà, però la velocità dell'Ajax era superiore ma la tecnica inferiore".

"Non sono riusciti a impensierire l'Inter, tranne una volta, la squadra mi è sembrata equilibrata. Non ha fatto grandissime cose, due giocate strepitose, forse poteva fare un terzo gol. Non è l'Inter che domina. Per Chivu è una buona tazzina di caffè che lo tiene sveglio contento di quello che ha visto, aveva bisogno di vincere che era la cosa più importante".