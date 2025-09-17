FC Inter 1908
Boban: “Con un Thuram così sembra di giocare coi bimbi! Una sola domanda su Esposito”

Zvonimir Boban, ex calciatore, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato così della vittoria dell'Inter sul campo dell'Ajax
Marco Astori
Zvonimir Boban, ex calciatore, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato così della vittoria dell'Inter sul campo dell'Ajax: "L'Inter ha controllato la partita, si è visto fosse superiore: partita seria di tutti, velocità che ha voluto.

L'Ajax non poteva proprio reggere un contrasto, vinceva sempre l'Inter: e poi con un Thuram così è quasi come se giocassi contro i bimbi, gli rimbalzavano addosso.

Esposito si muove e vede il gioco alla perfezione, ha una scuola calcio importante: la domanda è solo quanta velocità ha per diventare un grande giocatore. Però la difende col corpo, la dà benissimo: fa tutto giusto".

