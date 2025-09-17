Alciato: “Niente riscaldamento per Lautaro. Il medico ha detto a Chivu di…”

Manca pochissimo all'ingresso in campo di Inter e Ajax per l'esordio in Champions League. È da poco terminato il riscaldamento delle due squadre, ormai pronte a scendere in campo.

"Lautaro non si è riscaldato in campo, ha fatto qualche lavoro nel tunnel che porta agli spogliatoi su indicazione del medico che ha detto a Chivu: 'Se deve fare un riscaldamento, fagli fare solo quello per un eventuale ingresso in campo'. L'obiettivo è evitare il più possibile i rischi"