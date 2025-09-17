Clamoroso rigore revocato all'Inter durante la gara di Champions League contro l'Ajax: Marcus Thuram viene cinturato in area avversaria e puntualmente l'arbitro Oliver non esita ad assegnare il penalty.
Rigore assurdo revocato all’Inter, Calvarese: “Non sono d’accordo, era da dare perché…”
Clamoroso rigore revocato all'Inter durante la gara di Champions League contro l'Ajax: il parere dell'ex arbitro Calvarese
L'arbitro viene però richiamato al VAR a visionare l'azione: dalle immagini c'è una leggerissima trattenuta di maglia del francese nei confronti del difensore avversario. E nonostante sia pochissima roba, questo porta il direttore di gara, dopo l'OFR, a revocare il tutto.
Così l'ex arbitro Giampaolo Calvarese, molto contrariato: "Per me rimane calcio di rigore, all'inizio si trattengono un po' a vicenda, è un cercare l'avversario: è statica, non sono d'accordo, ti dico la verità. L'ha levato, ma io non sono d'accordo".
