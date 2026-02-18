Bodo-Inter dovrebbe disputarsi regolarmente. Nelle ore precedenti a preoccupare erano le condizioni del manto erboso dell’Aspmyra Stadium. Per liberare il campo dalla neve, i macchinari usati dal club norvegese hanno di fatto sollevato il manto sintetico lasciando gli avvallamenti che adesso preoccupano l’Inter.
Preoccupano le condizioni del manto erboso dell’Aspmyra Stadium. Per la Uefa nessun allarma a meno di tre ore dal fischio d'inizio
Come riporta l'inviato di Repubblica, Franco Vanni, a meno di tre ore dall’inizio della partita per la Uefa non c’è nessun allarme. "Come per ogni match, sarà l’arbitro a decidere se il campo sia praticabile".
