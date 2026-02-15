Dalle colonne del Corriere della Sera, Alessandro Bocci ha parlato di Inter-Juve, in particolare dell'espulsione di Kalulu

Gianni Pampinella Redattore 15 febbraio 2026 (modifica il 15 febbraio 2026 | 19:16)

Dalle colonne del Corriere della Sera, Alessandro Bocci ha parlato di Inter-Juve. In particolare il giornalista si è focalizzato sull'espulsione di Kalulu che ha lasciato i bianconeri in 10 dal 42esimo del primo tempo. "Luci spente a San Siro. Alessandro Bastoni l’ha combinata grossa, ha tradito sé stesso e anche l’Inter, con una simulazione che ha condizionato la sfida con la Juve, intensa e combattuta sino all’ultimo respiro. Una scena brutta e sgradevole perché il difensore non solo ha finto di essere stato colpito da Kalulu, ma ne ha invocato il cartellino rosso e quando il maldestro La Penna lo ha sventolato sotto il naso dell’ex milanista, ha festeggiato come un gol".

Alla faccia dello spirito olimpico e nello stadio che solo qualche giorno fa ha inaugurato i Giochi. Gli arbitri sono in difficoltà e i giocatori non li aiutano. Lo scellerato Bastoni, sotto gli occhi di Gattuso, è un caso lampante e beffardo perché la Var non è potuta intervenire, ma non ci sono santi in giro per i campi della serie A. I protagonisti dei nostri weekend hanno in testa un pensiero fisso: ingannare l’uomo solo contro tutti. Anche certe dichiarazioni assolutorie di Chivu non fanno bene. L’Inter non ha bisogno di certi comportamenti, è in testa con merito. Dalla sconfitta nell’andata contro la Juve, cinque mesi fa, alla terza giornata, ha cambiato pelle ed è cresciuta in maniera esponenziale".

"Battendo la Juve, in una partita dai ritmi europei, il giovane romeno e la sua banda hanno guarito l’allergia agli scontri diretti e si sono avvicinati allo scudetto anche se il Milan può tornare a 5 punti se mercoledì batterà il Como nel recupero. La vittoria di San Siro vale tanto per la classifica, ma ha un retrogusto amarognolo. La Juve, sino al momento dell’espulsione di Kalulu, era stata più volenterosa e continua. Spalletti è sulla strada giusta anche se i risultati non lo premiano".

