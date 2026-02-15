"I calciatori, se vogliono, sono attori da premio Oscar, questa è la verità perché si prendono beffa degli altri legati al momento. C'è una cosa più di altri che permette al calciatore di diventare calciatore di Serie A e che lo differenzia dal calciatore di B, C e D e molta gente non lo dice. Sapete qual è? Si chiama tempo. Il tempo nel campo. Il tempo di gioco, il calciatore di Serie A sa quando scappare, quanto anticipare, quando fare il contromovimento, quando sterzate e, ovviamente, quando cadere.