Intervenuto a Viva El Futbol, Daniele Adani ha voluto affrontare il tema delle simulazioni in Serie A, non entrando nello specifico in ciò che è successo in Inter-Juventus:
Adani: “Alcuni calciatori sono attori da premio Oscar. Il VAR avrebbe dovuto…”
"I calciatori, se vogliono, sono attori da premio Oscar, questa è la verità perché si prendono beffa degli altri legati al momento. C'è una cosa più di altri che permette al calciatore di diventare calciatore di Serie A e che lo differenzia dal calciatore di B, C e D e molta gente non lo dice. Sapete qual è? Si chiama tempo. Il tempo nel campo. Il tempo di gioco, il calciatore di Serie A sa quando scappare, quanto anticipare, quando fare il contromovimento, quando sterzate e, ovviamente, quando cadere.
Questa è la vita, questa è la storia dello sport. Come sentire il colpo, come eludere, come far apparire un calcetto un calcione, questa è la storia, dai tempi dei tempi. Il VAR sarebbe dovuto essere un aiuto all'arbitro verso la giustizia, ragazzi, non ce la fanno"
