Sarà il Bodo Glimt l'avversario dell'Inter ai playoff di Champions League (andata mercoledì 18 febbraio alle ore 21, ritorno martedì 24 febbraio alle ore 21). In Norvegia alcuni opinionisti ed ex giocatori sono fiduciosi sul passaggio del turno dal parte del club norvegese.
In Norvegia alcuni opinionisti ed ex giocatori sono fiduciosi sul passaggio del turno dal parte del club norvegese
"Hanno una squadra incredibilmente forte, ma allo stesso tempo ritengo che ci siano maggiori possibilità di battere l'Inter che il Real Madrid", ha detto l'ex giocatore Simen Stamsø-Møller che da anni lavora per TV 2. "Il Glimt ha dimostrato di essere a un livello incredibilmente alto. È alla pari con i migliori e può arrivare fino in fondo", è invece il pensiero dell'ex giocatore del Bodo Runar Berg.
(Tv2.no)
