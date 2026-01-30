Nel suo podcast "Einfach mal Luppen", Toni Kroos ha analizzato la vittoria dell'Inter sul campo del Borussia Dortmund. "L'Inter almeno aveva la testa lucida, a differenza del Borussia Dortmund. Se avessero affrontato il Barcellona o il Real Madrid, il Borussia sarebbe crollato molto rapidamente".
Kroos: "Borussia-Inter non è stata una grande partita. Ho una certezza su entrambe"
Kroos: “Borussia-Inter non è stata una grande partita. Ho una certezza su entrambe”
Nel suo podcast "Einfach mal Luppen", l'ex giocatore ha analizzato la vittoria dell'Inter sul campo del Borussia Dortmund
"Non è stata una grande partita, tutt'altro. L'Inter raggiungerà gli ottavi di finale, ma ho seri dubbi sul Dortmund. Non escluderei nemmeno la possibilità che nessuno dei due raggiunga gli ottavi. La certezza è che nessuna delle due squadre solleverà la Coppa in questa stagione".
