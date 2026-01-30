FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Kroos: “Borussia-Inter non è stata una grande partita. Ho una certezza su entrambe”

ultimora

Kroos: “Borussia-Inter non è stata una grande partita. Ho una certezza su entrambe”

Kroos: “Borussia-Inter non è stata una grande partita. Ho una certezza su entrambe” - immagine 1
Nel suo podcast "Einfach mal Luppen", l'ex giocatore ha analizzato la vittoria dell'Inter sul campo del Borussia Dortmund
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Kroos: “Borussia-Inter non è stata una grande partita. Ho una certezza su entrambe”- immagine 2
Getty Images

Nel suo podcast "Einfach mal Luppen", Toni Kroos ha analizzato la vittoria dell'Inter sul campo del Borussia Dortmund. "L'Inter almeno aveva la testa lucida, a differenza del Borussia Dortmund. Se avessero affrontato il Barcellona o il Real Madrid, il Borussia sarebbe crollato molto rapidamente".

Kroos: “Borussia-Inter non è stata una grande partita. Ho una certezza su entrambe”- immagine 3
Getty Image\s

"Non è stata una grande partita, tutt'altro. L'Inter raggiungerà gli ottavi di finale, ma ho seri dubbi sul Dortmund. Non escluderei nemmeno la possibilità che nessuno dei due raggiunga gli ottavi. La certezza è che nessuna delle due squadre solleverà la Coppa in questa stagione".

(teamfootball.fr)

Leggi anche
Gilardino: “La mia strigliata dopo l’Inter è stata positiva, ho dato un scossa. La...
In Olanda – Perisic, ecco perché il PSV fa muro. Per un club come l’Inter…

© RIPRODUZIONE RISERVATA