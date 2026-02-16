Presente alla Triennale di Milano, il sindaco Beppe Sala ha detto la sua su quanto accaduto durante Inter-Juve commentando in particolare l'espulsione di Kalulu per una simulazione di Bastoni. "Certamente Bastoni ha sbagliato, poi vedo commentatori che nella loro carriera hanno fatto delle simulazioni incredibili. Ci sono filmati in giro di Chiellini e Del Piero che hanno fatto simulazioni incredibili e che adesso fanno i censori".