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Boga: “Juve? Decisione facile. Spalletti? Quando sono arrivato mi ha detto: ‘Come mai…”

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Le parole di Jeremie Boga sulla scelta di approdare sotto la Mole durante lo scorso mercato di gennaio
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

"Quando un club come la Juve ti chiama non ci pensi molto, è una grande società che ha vinto molti titoli e che ha avuto grandi giocatori". Così l'attaccante bianconero, Jeremie Boga, sulla scelta di approdare sotto la Mole durante lo scorso mercato di gennaio.

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"Per me è stata una decisione molto facile, appena metti piede qui senti davvero di essere in un grande club - ha aggiunto ai microfoni della tv ivoriana Nci Sport - stavo attraversando un momento complicato, ma qui tutti mi hanno accolto molto bene e penso che questo si sia riflesso anche sulle mie prestazioni".

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Sul tecnico Spalletti: "Quando sono arrivato mi ha detto: 'Come mai non segni 10 gol a stagione? Con le qualità che hai, devi fare di più' - ha rivelato il classe 1997 - una frase che ha fatto clic nella mia testa e mi sono detto: se un allenatore così mi dice questo, vuol dire che ho le qualità e che sta a me lavorare per diventare più costante durante tutta una stagione"

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