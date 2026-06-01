"Testa e cuore fanno davvero la differenza in ogni percorso della vita, nello sport come in qualsiasi altro ambito". Così il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, spiega quali sono i segreti per avere successo. "Le sconfitte diventano tali solo se non ti insegnano niente - è una delle risposte date dall'allenatore bianconero ai piccoli tifosi che si sono trasformati in giornalisti per un giorno nel programma Junior Reporter pubblicato sui social del club - ma se ti insegnano qualcosa, se riesci ad avere una reazione, a fare dei ragionamenti e ricerchi una soluzione, vuol dire che ti ha insegnato almeno una cosa".
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Spalletti: “Testa e cuore fanno sempre la differenza. Le sconfitte diventano tali solo se…”
Le risposte dell'allenatore bianconero ai piccoli tifosi che si sono trasformati in giornalisti per un giorno nel programma Junior Reporter
Spalletti rivela che da piccolo aveva "diversi sogni, il più grande era fare il pilota d'aereo", poi racconta che cos'è la felicità per lui: "Non è quella che proviamo noi stessi, ma quella che riusciamo a dare alle persone che abbiamo vicino: quando torno a casa dopo una vittoria penso ai sorrisi dei bambini che ho visto felici, sono immagini che restano dentro molto più di qualsiasi risultato".
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