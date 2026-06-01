"Testa e cuore fanno davvero la differenza in ogni percorso della vita, nello sport come in qualsiasi altro ambito". Così il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, spiega quali sono i segreti per avere successo. "Le sconfitte diventano tali solo se non ti insegnano niente - è una delle risposte date dall'allenatore bianconero ai piccoli tifosi che si sono trasformati in giornalisti per un giorno nel programma Junior Reporter pubblicato sui social del club - ma se ti insegnano qualcosa, se riesci ad avere una reazione, a fare dei ragionamenti e ricerchi una soluzione, vuol dire che ti ha insegnato almeno una cosa".