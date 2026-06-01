Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Taibi ha parlato della situazione delicata che sta attraversando il Milan . L'ex portiere è stato duro nei giudizi: "Leao? Dopo queste dichiarazioni, ormai le strade si devono dividere. Bisogna capire che aspettative c'erano. I numeri non sono cattivi, ci si aspettava avesse il piglio del fuoriclasse. Oggi è forte, con alti e bassi, ma non è un vero campione. Oggi ci si sente più forti di quello che sono realmente. Al netto degli errori fatti in campo, credo che ultimamente si attacchi più allenatore e società più che il calciatore. Da Leao si pretende forse fin troppo".

Certo è che il Milan è anche senza tecnico e dirigenza:

"Oggi qualsiasi cosa si possa dire è difficile. Non si capisce dove si andrà a finire. ll Milan doveva già essere ripartito. Dal post-Maldini ho visto la ricerca di qualcosa di nuovo e non è mai decollato nulla. E' una situazione imbarazzante, vista la storia del Milan. Cambiare totalmente e mettere tutti stranieri...siamo in Italia. E' un momento in cui siamo indietro calcisticamente parlando, ma come polemiche siamo sempre al top. E' difficile operare così. Spero possano trovare la via d'uscita, perché non la vedo bene".