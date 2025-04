Omicidio Boiocchi, Beretta il mandante: pagati 50mila euro per il delitto

Era un caso rimasto irrisolto. Gli indizi portavano tutti in una direzione, ma le prove non erano evidentemente sufficienti. Ora è noto chi è che ha voluto la morte, avvenuta nel 2022, dell'ex capo ultrà della Curva Nord, Vittorio Boiocchi . È stato Andrea Beretta a dire agli inquirenti chi è stato. Il capo ultrà, arrestato dopo aver ucciso a settembre 2024 Antonio Bellocco, è diventato un collaboratore di giustizia e ha spiegato tutto.

Nelle scorse ore è arrivata la svolta sul caso e ci sono stati sei arresti per gli esecutori materiali dell'omicidio Boiocchi. Un omicidio ordinato proprio da Andrea Beretta, suo vice e quindi suo successore a capo della Curva nerazzurra. Era quanto ipotizzato dagli inquirenti ed è stato confermato proprio dallo stesso ultras. Per la realizzazione del delitto avrebbe pagato 50mila euro. I due esecutori materiali, arrestati oggi insieme ad altre quattro persone, sono ritenuti essere un uomo di 41 anni e un 30enne, entrambi italiani, rintracciati e arrestati rispettivamente in provincia di Vibo Valentia e nella città di Svetivlas in Bulgaria.