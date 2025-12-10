Omicidio Boiocchi, proposto un risarcimento di 150mila euro alla famiglia

Il caso era irrisolto prima del pentimento di Beretta, l'ex capo ultrà dell'Inter che ha ucciso Bellocco ed è stato anche mandante dell'omicidio dell'ex amico

Eva A. Provenzano Caporedattore 10 dicembre 2025 (modifica il 10 dicembre 2025 | 14:27)

Un risarcimento di 150 mila euro. E' questa la cifra che tre (dei cinque) imputati - Gianfranco e Marco Ferdico e Pietro Andrea Simoncini, assistiti dall'avvocato Mirko Perlino - hanno offerto alla famiglia di Vittorio Boiocchi, l'ex capo ultrà nerazzurro ammazzato a colpi di pistola il 29 ottobre 2022 sotto casa a Milano. Lo scrive l'Adnkronos che riporta anche le parole del legale deI tre uomini accusati dell'uccisione dell'ex capo ultrà ucciso nel 2022 sotto casa.

"Nessuna somma può colmare il vuoto per la perdita di un parente così stretto, ma questa è la volontà e l'offerta a titolo di risarcimento danni" spiega l'avvocato nella prima udienza del processo davanti alla corte d'Assise di Milano.

Un assegno da 50mila euro è già pronto per la vedova e l'eventuale saldo sarebbe previsto per fine gennaio, la cifra viene ritenuta "incongrua" dall'avvocato Marco Ventura che tutela Giovanna Pisu e le figlie che si sono costituite parti civili.

La prossima udienza - quando saranno anche ammesse le telecamere - è fissata per il 9 aprile 2026 quando, una volta acquisiti gli atti dell'inchiesta, verranno sentiti tre soli testimoni - un solo esponente della polizia giudiziaria per il pubblico ministero Paolo Storari e due testi per una delle difese - e inizierà l'esame degli imputati che proseguirà nell'udienza del 16 aprile. La sentenza è attesa per maggio.

(Fonte: Adnkronos)