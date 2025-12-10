Jamie Carragher, ex difensore e bandiera del Liverpool, commenta e analizza l'episodio della trattenuta di Bastoni su Wirtz : "Penso che sarei molto contrariato se fischiassero un rigore del genere contro di me o contro la mia squadra. Quello che direi è che non credo che quello sia un rigore.

Però, se fossi un giocatore dell'Inter o l'allenatore, direi a Bastoni "cosa stai facendo, perchè trattenere la maglia?". Non credo sia rigore, ma non tirargli la maglia. Non è che lo stai trattenendo perché sta andando verso la porta, è spalle alla porta. Non sta andando da nessuna parte. Quindi la colpa è solo sua, ma penso che sia un po' dura da accettare".