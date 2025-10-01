Boldi: “San Siro non va abbattuto, vorrei fare un film e ho già in mente il titolo”

"Se vogliono costruire un altro stadio facciano pure, per me l’importante è che non si tocchi San Siro", dice Boldi

Matteo Pifferi Redattore 1 ottobre 2025 (modifica il 1 ottobre 2025 | 04:02)

Intervenuto ai microfoni di Libero, Massimo Boldi ha parlato così di San Siro:

«Il mio primo ricordo è legato all’infanzia. Mio nonno, Mario Vitali, è stato uno dei fondatori del Milan e spesso, da piccolino, mi portava in società. Mi accompagnava a vedere le partite, e diventare milanista è stato praticamente naturale. Era molto bello vedere i calciatori da vicino».

Ieri in Consiglio comunale si è discussa la delibera sulla vendita dello stadio e delle zone limitrofe ai club di Milan e Inter. Cosa ne pensa di tutta questa lunga e intricata faccenda?

«Se vogliono costruire un altro stadio facciano pure, per me l’importante è che non si tocchi San Siro, che è un simbolo per tutta l’Italia, non solo per Milano. Se dovesse scomparire, sarebbe un vero peccato, un grande dispiacere, perché San Siro ha un valore storico inestimabile. Io ci sono molto affezionato. E poi non amo i cambiamenti...Vorrei che le cose rimanessero così come sono».

A inserirsi nel dibattito pubblico sul Meazza sono stati anche i comitati di quartiere e molti cittadini. Anche sui social non sono mancati commenti sulla vicenda. Quello di San Siro sembra essere un tema molto sentito e su cui in tanti hanno voluto dire la loro. Come mai secondo lei tutta questa attenzione?

«Credo che la maggior parte delle persone lo abbia sempre considerato un vero e proprio tempio sacro. Per molti non era nemmeno immaginabile che si potesse mettere in discussione la sua esistenza. Sono convinto che la maggior parte dei cittadini sia stata colta di sorpresa e che vorrebbe che San Siro restasse al suo posto».

San Siro non è solo calcio. È anche uno dei luoghi simbolo per la musica. Sono tantissime le star e gli artisti internazionali che hanno calcato il palco del Meazza.

«Ancora oggi mi chiedo i motivi che spinsero i Beatles a non esibirsi a San Siro. Il 24 giugno del 1965 scelsero il Velodromo Vigorelli e quella fu la loro unica tournée in Italia. L’ho sempre reputata una decisione davvero bizzarra, perché mi sarebbe piaciuto moltissimo vederli su quel palco».

Qual è il più bel ricordo che la lega al Meazza?

«Sicuramente ho molti bei ricordi legati al Milan di Silvio Berlusconi, una squadra che mi ha regalato tantissime emozioni e soddisfazioni. Quei tempi sono irripetibili. Il Cavaliere era una persona straordinaria, unica e mi manca tantissimo. Sono nostalgico, non solo calcisticamente, ma anche politicamente. Vorrei che il Cav ci dicesse che va tutto bene e che ci rassicurasse… Sono tempi difficili, quelli che stiamo vivendo».

In diverse interviste ha detto che per i suoi 90 anni vorrebbe affittare San Siro per organizzare una grande festa di compleanno. Ha già pensato a un’altra location, nel caso?

«È troppo presto. Ne ho appena fatti 80...»

Le piacerebbe girarci un film?

«Sarebbe bellissimo, e ho già in mente il titolo: Natale a San Siro»