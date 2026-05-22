"Era più avanti degli altri ", ricorda Nicolas Chauveau, allenatore delle giovanili dell'FC Périgny in quel periodo. "Era a suo agio sia tecnicamente che nei movimenti. Giocava con i ragazzi del secondo anno pur essendo solo al primo. Nonostante fosse molto piccolo, aveva tutte le carte in regola per diventare un buon calciatore. Alcuni giocatori di quell'annata sono diventati professionisti e questo è sempre motivo di orgoglio perché vuol dire che abbiamo dato il nostro contributo, anche se solo in minima parte".