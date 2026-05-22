Ange-Yoan Bonny è stato convocato dalla Costa d'Avorio per i Mondiali che si terranno in Nord America. L'attaccante dell'Inter ha iniziato la sua carriera nelle squadre dilettantistiche della Charente-Maritime, a La Rochelle (2010-2011) e poi nel FC Périgny dal 2011 al 2013.
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fcinter1908 ultimora Ex all. di Bonny: “Era più avanti degli altri. Giocava con ragazzi più grandi e nonostante…”
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Ex all. di Bonny: “Era più avanti degli altri. Giocava con ragazzi più grandi e nonostante…”
Nicolas Chauveau, allenatore di Bonny ai tempi delle dell'FC Périgny, ricorda la bravura dell'attaccante
"Era più avanti degli altri ", ricorda Nicolas Chauveau, allenatore delle giovanili dell'FC Périgny in quel periodo. "Era a suo agio sia tecnicamente che nei movimenti. Giocava con i ragazzi del secondo anno pur essendo solo al primo. Nonostante fosse molto piccolo, aveva tutte le carte in regola per diventare un buon calciatore. Alcuni giocatori di quell'annata sono diventati professionisti e questo è sempre motivo di orgoglio perché vuol dire che abbiamo dato il nostro contributo, anche se solo in minima parte".
(Ici.fr)
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