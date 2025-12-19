L'Inter si prepara a sfidare il Bologna nella semifinale della EA Sports FC Supercup 2025/26: i nerazzurri scenderanno in campo questa sera alle 20:00 CET (22:00 ora dell'Arabia Saudita, AST) all'Al-Awwal Park Stadium di Riyadh in quello che sarà il primo incrocio tra le due squadre nella storia della competizione.
È Daniele Chiffi della sezione di Padova l'arbitro designato per la semifinale di Supercoppa Italiana tra Bologna e Inter.
BOLOGNA-INTER | DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Rossi C. – Fontemurato
Quarto Uomo: Dionisi
Var: Maresca
Avar: Pezzuto
(Fonte: Inter.it)
