FC Inter 1908
Bologna-Inter, arbitro e VAR della semifinale di Supercoppa Italiana: la designazione

Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

L'Inter si prepara a sfidare il Bologna nella semifinale della EA Sports FC Supercup 2025/26: i nerazzurri scenderanno in campo questa sera alle 20:00 CET (22:00 ora dell'Arabia Saudita, AST) all'Al-Awwal Park Stadium di Riyadh in quello che sarà il primo incrocio tra le due squadre nella storia della competizione.

BOLOGNA-INTER | DESIGNAZIONE ARBITRALE

È Daniele Chiffi della sezione di Padova l'arbitro designato per la semifinale di Supercoppa Italiana tra Bologna e Inter.

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Rossi C. – Fontemurato

Quarto Uomo: Dionisi

Var: Maresca

Avar: Pezzuto

(Fonte: Inter.it)

