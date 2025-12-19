"L'Inter ha un po' di fame arretrata. Chivu ha provato a sorvolare sulla domanda del primo trofeo, ha mentito dai. Se fai l'allenatore dell'Inter hai l'obiettivo di vincere, lui vuole tenere questa immagine di persona sopra le umane pulsioni, cosa che ogni tanto deve sistemare. Partita difficile, lo scorso anno è costato lo scudetto. La prima vittoria di Chivu in carriera è contro Italiano, 2-0 col Parma. Partita equilibrata, il Bologna da quello che mi dicono ci punta molto. La frase sul fatto che l'Inter non doveva esserci in Supercoppa l'ho trovata un po' stucchevole, non vorrei che Chivu stia cercando di passare come quello che dice cose un po' fuori dagli schemi. Qual è il prossimo step? non dobbiamo partecipare alla Champions perché non abbiamo vinto il campionato. Vai a Riad a prendere soldi, Marotta è ben contento".