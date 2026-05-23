Al 74' di Bologna-Inter sul risultato di 3-2, Cristian Chivu ha mandato in campo il giovanissimo Matteo Cocchi . Il classe 2007 è entrato in campo al posto di Petar Sucic e si è posizionato sulla sua corsia, quella mancina.

Così Andrea Stramaccioni, seconda voce a DAZN, ha commentato l'ingresso in campo del promettente esterno mancino. “Cocchi è molto apprezzato da Chivu, si allena stabilmente con la prima squadra. Chivu lo aveva già portato in Primavera sotto età. Sensibilità di Chivu per profili giovani, ha vinto la scommessa Pio Esposito, ha puntato su Bonny".