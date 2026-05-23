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fcinter1908 ultimora Bologna-Inter, Diouf fa il 3-3 e Stramaccioni: “Da sottolineare in particolare l’esultanza di…”

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Bologna-Inter, Diouf fa il 3-3 e Stramaccioni: “Da sottolineare in particolare l’esultanza di…”

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Bellissimo gol di Andy Diouf nel finale della sfida di Bologna: ecco quanto sottolineato da Andrea Stramaccioni dopo la rete
Alessandro Cosattini Redattore 

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Bellissimo gol di Andy Diouf nel finale della sfida di Bologna. Il centrocampista si è involato sulla fascia destra e dopo un grande assist di Topalovic ha realizzato col destro la rete del 3-3.

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Getty Images

Andrea Stramaccioni in telecronaca a DAZN ha evidenziato un aspetto. “Da sottolineare in particolare l’esultanza di Kolarov in panchina dopo il gol di Diouf. Ma anche di Lautaro Martinez, un chiaro segnale di come l’Inter non volesse perdere questa ultima partita della stagione”.

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