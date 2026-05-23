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Stramaccioni: “Mercato Inter, 2 le priorità. Punto su Martinez. Su Koné e Curtis Jones…”

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Andrea Stramaccioni ha parlato di Bologna-Inter ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Stramaccioni: “Mercato Inter, 2 le priorità. Punto su Martinez. Su Koné e Curtis Jones…”- immagine 2
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Presente al Dall'Ara, Andrea Stramaccioni ha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio di Bologna-Inter: "Atmosfera bellissima al Dall'Ara. Il mercato dell'Inter? L'uomo si può saltare in tanti modi. Si può saltare con la qualità negli ultimi 16 metri, si può saltare a centrocampo con un cambio di passo. Io credo che ci siano due priorità. Sono d'accordo che un portiere di livello da Inter costerebbe troppo, sarebbe un investimento che pregiudicherebbe tutto il mercato, andrei su Martinez che mi sembra integrato col gruppo".

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"Le priorità sono un difensore centrale e un centrocampista centrale. C'è un tema numerico di mantenere alto il livello della performance e c'è un tema di caratteristiche. Sento parlare di Koné e Curtis Jones, sono giocatori simili, di gamba, che riescono a saltare l'uomo, non con la qualità ma col cambio di passo".

(Dazn)

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