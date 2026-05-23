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Bologna-Inter, le formazioni UFFICIALI: da Cocchi e Dimarco a Lautaro, le scelte di Chivu
L’Inter saluta la Serie A conquistata in anticipo e la stagione 2025/26, in cui ha ottenuto il ‘Double’ Scudetto-Coppa Italia’, al Dall’Ara di Bologna.
Ultimo impegno per i nerazzurri di Cristian Chivu, che opta per qualche cambio e lancia il giovane Cocchi dal 1’, alla prima gara da titolare in Serie A dopo l’esordio in Coppa Italia.
‘Risparmiati’ in vista dei Mondiali Manuel Akanji, Denzel Dumfries, Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram, che non fanno parte dei convocati.
Ecco le formazioni ufficiali:
BOLOGNA (4-3-3): 1 Skorupski; 29 De Silvestri, 5 Helland, 26 Lucumì, 33 Miranda; 19 Ferguson, 8 Freuler, 4 Pobega; 10 Bernardeschi, 9 Castro, 11 Rowe.
A disposizione: 13 Ravaglia, 25 Pessina, 6 Moro, 14 Heggem, 17 Joao Mario, 20 Zortea, 21 Odgaard, 22 Lykogiannīs, 23 Sohm, 24 Dallinga, 30 Dominguez.
Allenatore: Vincenzo Italiano.
INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 17 Diouf, 23 Barella, 7 Zielinski, 8 Sucic, 32 Dimarco; 94 Esposito, 10 Lautaro.
A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 22 Mkhitaryan, 36 Darmian, 43 Cocchi, 48 Mosconi, 57 Kaczmarski, 58 Topalovic, 95 Bastoni.
Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: Bonacina
Assistenti: Laghezza-Zezza
IV ufficiale: Marcenaro
VAR: Pezzuto
AVAR: Baroni
SQUALIFICATI
Bologna: -
Inter: -
DIFFIDATI
Bologna: Cambiaghi, Ravaglia
Inter: Akanji, Mkhitaryan
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