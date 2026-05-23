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Bologna-Inter, le formazioni UFFICIALI: da Cocchi e Dimarco a Lautaro, le scelte di Chivu

Bologna-Inter, le formazioni UFFICIALI: da Cocchi e Dimarco a Lautaro, le scelte di Chivu - immagine 1
La squadra di Cristian Chivu affronta il Bologna nell'ultima del campionato e della stagione, con il 'Double' già in tasca
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

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L’Inter saluta la Serie A conquistata in anticipo e la stagione 2025/26, in cui ha ottenuto il ‘Double’ Scudetto-Coppa Italia’, al Dall’Ara di Bologna.

Bologna-Inter, le formazioni UFFICIALI: da Cocchi e Dimarco a Lautaro, le scelte di Chivu- immagine 2
Getty Images

Ultimo impegno per i nerazzurri di Cristian Chivu, che opta per qualche cambio e lancia il giovane Cocchi dal 1’, alla prima gara da titolare in Serie A dopo l’esordio in Coppa Italia.

‘Risparmiati’ in vista dei Mondiali Manuel Akanji, Denzel Dumfries, Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram, che non fanno parte dei convocati.

Ecco le formazioni ufficiali:

Cristian Chivu
Getty Images

BOLOGNA (4-3-3): 1 Skorupski; 29 De Silvestri, 5 Helland, 26 Lucumì, 33 Miranda; 19 Ferguson, 8 Freuler, 4 Pobega; 10 Bernardeschi, 9 Castro, 11 Rowe.

A disposizione: 13 Ravaglia, 25 Pessina, 6 Moro, 14 Heggem, 17 Joao Mario, 20 Zortea, 21 Odgaard, 22 Lykogiannīs, 23 Sohm, 24 Dallinga, 30 Dominguez.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 17 Diouf, 23 Barella, 7 Zielinski, 8 Sucic, 32 Dimarco; 94 Esposito, 10 Lautaro.

A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 22 Mkhitaryan, 36 Darmian, 43 Cocchi, 48 Mosconi, 57 Kaczmarski, 58 Topalovic, 95 Bastoni.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Bonacina

Assistenti: Laghezza-Zezza

IV ufficiale: Marcenaro

VAR: Pezzuto

AVAR: Baroni

SQUALIFICATI

Bologna: -

Inter: -

DIFFIDATI

Bologna: Cambiaghi, Ravaglia

Inter: Akanji, Mkhitaryan

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