Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Bruno Longhi ha parlato della Roma: "Può lottare per lo scudetto"

Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Bruno Longhi ha parlato della Roma . Per il giornalista il club giallorosso potrà lottare per lo scudetto la prossima stagione, a patto che dal mercato arrivino acquisti mirati.

"La Roma quest'anno ha corso con l'handicap dei problemi sul mercato e dell'adattamento di Gasperini. Ma ora non ha nulla da invidiare alle prime due. Con ritocchi mirati nella prossima stagione, questa squadra può essere competitiva per lo Scudetto".