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fcinter1908 ultimora Longhi: “Con ritocchi mirati la Roma può lottare per lo scudetto. Quest’anno ha corso…”

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Longhi: “Con ritocchi mirati la Roma può lottare per lo scudetto. Quest’anno ha corso…”

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Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Bruno Longhi ha parlato della Roma: "Può lottare per lo scudetto"
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Bruno Longhi ha parlato della Roma. Per il giornalista il club giallorosso potrà lottare per lo scudetto la prossima stagione, a patto che dal mercato arrivino acquisti mirati.

Longhi: “Con ritocchi mirati la Roma può lottare per lo scudetto. Quest’anno ha corso…”- immagine 3

"La Roma quest'anno ha corso con l'handicap dei problemi sul mercato e dell'adattamento di Gasperini. Ma ora non ha nulla da invidiare alle prime due. Con ritocchi mirati nella prossima stagione, questa squadra può essere competitiva per lo Scudetto".

(Radio Sportiva)

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