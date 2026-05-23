Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Bruno Longhi ha parlato della Roma. Per il giornalista il club giallorosso potrà lottare per lo scudetto la prossima stagione, a patto che dal mercato arrivino acquisti mirati.
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fcinter1908 ultimora Longhi: “Con ritocchi mirati la Roma può lottare per lo scudetto. Quest’anno ha corso…”
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Longhi: “Con ritocchi mirati la Roma può lottare per lo scudetto. Quest’anno ha corso…”
Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Bruno Longhi ha parlato della Roma: "Può lottare per lo scudetto"
"La Roma quest'anno ha corso con l'handicap dei problemi sul mercato e dell'adattamento di Gasperini. Ma ora non ha nulla da invidiare alle prime due. Con ritocchi mirati nella prossima stagione, questa squadra può essere competitiva per lo Scudetto".
(Radio Sportiva)
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