Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Massimo Mauro ha parlato del Catanzaro che è in finale dei playoff e della situazione complicata che sta attraversando la Juve. "Le grandi squadre si stanno dimenticando che è la società che conta, non tanto gli allenatori e i giocatori, la società è quella che resta. E' quello che sta dimostrando il Catanzaro con il suo presidente Noto".