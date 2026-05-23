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Mauro: “Le grandi squadre si stanno dimenticando una cosa. All’Inter è la società che…”
Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Massimo Mauro ha parlato del Catanzaro che è in finale dei playoff e della situazione complicata che sta attraversando la Juve. "Le grandi squadre si stanno dimenticando che è la società che conta, non tanto gli allenatori e i giocatori, la società è quella che resta. E' quello che sta dimostrando il Catanzaro con il suo presidente Noto".
"Aquilani deve restare a Catanzaro? Quando è andato via Vivarini dopo 2 anni meravigliosi, la città era in subbuglio e il presidente ha detto tranquilli. Stessa cosa per Aquilani, se vorrà andar via, è giusto che vada, ma a Catanzaro chiunque arriva farà bene. Nelle squadre che vincono, la società si assume la responsabilità di comprare i giocatori, l'allenatore li allena. All'Inter è la società che si è assunta la responsabilità. Spalletti ha delle attenuanti perchè non ha pensato la squadra con la società".
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