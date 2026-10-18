"È successo qualcosa nell'intervallo, quando l'Inter era sull'uno a uno, perché Chivu si era arrabbiato, come all'Olimpico dopo il bruttissimo primo tempo con la Roma. Lo ha ripetuto ieri al Dall'Ara. Nel primo tempo, riacciuffato con Thuram, il Bologna avrebbe meritato qualcosa di più, l'allenatore si è arrabbiato e poi nel post partita la voce è rimasta nello spogliatoio e non ha parlato con i giornalisti, è arrivato Kolarov ai microfoni".

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Così Andrea Paventi su Skysport ha parlato di quanto accaduto tra la fine del primo tempo, quando comunque Thuram aveva riacciuffato già l'uno a zero incassato da Pobega per una serie di errori individuali e di squadra, e il secondo tempo quando dagli spogliatoi è uscita un'altra squadra.

Allenamenti Inter da domani

"L'Inter incassa, poi reagisce, è successo già sei volte ed è successo anche in CL dove la rimonta non è poi arrivata. Quando si va in svantaggio per recuperare servono energie in più che vengono sprecate quindi, una cosa che bisogna migliorare a partire dagli allenamenti che ricominceranno domani in vista della gara di CL contro lo Shakhtar", ha continuato il giornalista.

(Fonte: SS24)