Inter a Bologna per l'ultima di campionato senza quattro big, già 'liberati' da Cristian Chivu per preparare nel migliore dei modi i Mondiali. Come giocheranno i nerazzurri al Dall'Ara? Ecco la probabile nerazzurra secondo La Gazzetta dello Sport.
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Inter a Bologna per l'ultima di campionato senza quattro big, già 'liberati' da Cristian Chivu: ecco la probabile formazione
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"Per la trasferta di Bologna non partiranno Akanji, Dumfries, Calhanoglu, Thuram, risparmiati da Chivu in vista del Mondiale. Possibile chance per svariati giovani nerazzurri, tra cui Cocchi e Mosconi. Ma probabilmente non saranno gli unici ragazzi delle giovanili convocati dal tecnico nerazzurro", sottolinea la rosea.
In porta per Gazzetta è pronto Sommer, con De Vrij e Bastoni ai lati di Acerbi. Sulle fasce in pole Darmian e Cocchi appunto, con Mkhitaryan, Sucic e Frattesi in vantaggio su Barella a centrocampo. In attacco Bonny e Pio Esposito per la rosea, Lautaro Martinez è con la squadra ma potrebbe partire fuori.
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