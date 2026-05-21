"Per la trasferta di Bologna non partiranno Akanji, Dumfries, Calhanoglu, Thuram, risparmiati da Chivu in vista del Mondiale. Possibile chance per svariati giovani nerazzurri, tra cui Cocchi e Mosconi. Ma probabilmente non saranno gli unici ragazzi delle giovanili convocati dal tecnico nerazzurro", sottolinea la rosea.

In porta per Gazzetta è pronto Sommer, con De Vrij e Bastoni ai lati di Acerbi. Sulle fasce in pole Darmian e Cocchi appunto, con Mkhitaryan, Sucic e Frattesi in vantaggio su Barella a centrocampo. In attacco Bonny e Pio Esposito per la rosea, Lautaro Martinez è con la squadra ma potrebbe partire fuori.