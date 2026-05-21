Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, è intervenuto a Maracanà su TMW Radio per parlare di Conte e di Juventus

Matteo Pifferi Redattore 21 maggio 2026 (modifica il 21 maggio 2026 | 18:46)

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Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, è intervenuto a Maracanà su TMW Radio:

"Dove andrà Conte? Io penso in Nazionale. Perché è l'uomo giusto, dei due presidenti, uno dei due è un biglietto da visito che è una garanzia. Lo ha già fatto quel ruolo, bene anche, io penso vada lì. Poi altri scenari possono esserci ma dovrebbe succedere una catastrofe. Io non sono stupito della catastrofe della Juve. Dico da sempre che ci sono giocatori per certe squadre e non per altre. Di Juve è rimasta solo la scritta, non c'è più niente che riporta alla Juve che conoscevamo. L'unico all'altezza lì è Spalletti".

Ma rimane?

"Deve fare un incontro ma vi assicuro che è uno che se ne frega di un contratto firmato. E' capace che se non è contento, lui il contratto lo straccia. Anche perché ne ha di squadre che lo vogliono, anche all'estero".

E Comolli?

"Giuntoli il primo anno aveva la giustificazione dell'ambientamento, poi ha scelto tutto lui e ne ha pagato le conseguenze. Comolli stessa cosa, chi ha scelto di tenere Tudor, di prendere certi giocatori e di tenere Di Gregorio, Koopmeiners? Come ha pagato Giuntoli, è giusto che paghi anche Comolli e quelli sotto a lui, da Modesto a Ottolini. Ne dovrebbe rimanere fuori Chiellini, ma aveva un 'voto' quando arrivavano certi giocatori? Spalletti da quando è arrivato ha la media punti migliori dietro l'Inter, quindi lui è il meno responsabile di questa situazione".

E se bussa la Juve a Conte?

"Io so di un incontro con Spalletti, spero possa rimanere. E se non dovesse rimanere ci sono delle soluzioni, e credo che possa esserci anche la soluzione di un tecnico che se dovesse essere chiamato...".

Dove va il prossimo anno Allegri?

"So che c'è stato qualche contatto con la Nazionale e col Napoli. E non so questa dirigenza del Milan quanto ancora appoggi questo allenatore. E se Allegri arriva in Champions, il suo obiettivo lo hai raggiunto e qualche scelta gliela devi far fare, se dovesse rimanere".