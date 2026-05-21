Lo storico impianto cittadino ha ospitato i nerazzurri di Chivu nel giorno della nuova celebrazione per i successi di questa stagione

Allenamento in corso all'Arena Civica di Milano per l'Inter, che ha celebrato la conquista di scudetto e Coppa Italia sul prato dello storico impianto cittadino. Presenti i vertici societari, le formazioni giovanili e tutti i dipendenti nerazzurri.