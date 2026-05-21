Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Inter, allenamento in corso all’Arena Civica: quattro gli assenti giustificati
ultimora
Inter, allenamento in corso all’Arena Civica: quattro gli assenti giustificati
Lo storico impianto cittadino ha ospitato i nerazzurri di Chivu nel giorno della nuova celebrazione per i successi di questa stagione
Allenamento in corso all'Arena Civica di Milano per l'Inter, che ha celebrato la conquista di scudetto e Coppa Italia sul prato dello storico impianto cittadino. Presenti i vertici societari, le formazioni giovanili e tutti i dipendenti nerazzurri.
Quattro gli assenti giustificati: agli ordini di Chivu e del suo staff, infatti, non ci sono Calhanoglu, Thuram, Akanji e Dumfries, esentati da questo lavoro in quanto già impegnati a preparare i Mondiale con le rispettive Nazionali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA