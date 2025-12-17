Il Bologna di Vincenzo Italiano è già a Riyadh per preparare la partita di semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Inter. Ecco il report dell'allenamento sul sito ufficiale del club rossoblù:
Bologna, primo allenamento a Riyadh verso l'Inter: Vitik in gruppo, le ultime
Il Bologna di Vincenzo Italiano è già a Riyadh per preparare la partita di semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Inter
"Primo allenamento a Riyadh per i ragazzi di Vincenzo Italiano in vista di #BFCInter. I rossoblù hanno svolto attivazione atletica, esercitazioni tecnico tattiche e partitella a campo ridotto in una bella giornata di sole all’Al Nassr Club; a loro si è unito Martin Vitík".
"Lukasz Skorupski ha invece svolto allenamento differenziato sul campo, mentre Remo Freuler e Nicolò Casale si sono allenati a Casteldebole".
(Fonte: bolognafc.it)
