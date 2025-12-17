FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Bologna, primo allenamento a Riyadh verso l’Inter: Vitik in gruppo, le ultime

ultimora

Bologna, primo allenamento a Riyadh verso l’Inter: Vitik in gruppo, le ultime

Bologna, primo allenamento a Riyadh verso l’Inter: Vitik in gruppo, le ultime - immagine 1
Il Bologna di Vincenzo Italiano è già a Riyadh per preparare la partita di semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Inter
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Il Bologna di Vincenzo Italiano è già a Riyadh per preparare la partita di semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Inter. Ecco il report dell'allenamento sul sito ufficiale del club rossoblù:

Bologna, primo allenamento a Riyadh verso l’Inter: Vitik in gruppo, le ultime- immagine 2
Getty Images

"Primo allenamento a Riyadh per i ragazzi di Vincenzo Italiano in vista di #BFCInter. I rossoblù hanno svolto attivazione atletica, esercitazioni tecnico tattiche e partitella a campo ridotto in una bella giornata di sole all’Al Nassr Club; a loro si è unito Martin Vitík".

Bologna, primo allenamento a Riyadh verso l’Inter: Vitik in gruppo, le ultime- immagine 3
Getty Images

"Lukasz Skorupski ha invece svolto allenamento differenziato sul campo, mentre Remo Freuler e Nicolò Casale si sono allenati a Casteldebole".

(Fonte: bolognafc.it)

 

Leggi anche
Caressa: “Lautaro? Sono noioso, lo so. Ma se devo dire una cosa che deve migliorare...
Caressa su Chivu: “Tanto di cappello. E lo dico in maniera sincera: lui ha capito...

© RIPRODUZIONE RISERVATA