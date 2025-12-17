Il Bologna di Vincenzo Italiano è già a Riyadh per preparare la partita di semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Inter

Il Bologna di Vincenzo Italiano è già a Riyadh per preparare la partita di semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Inter. Ecco il report dell'allenamento sul sito ufficiale del club rossoblù:

"Primo allenamento a Riyadh per i ragazzi di Vincenzo Italiano in vista di #BFCInter. I rossoblù hanno svolto attivazione atletica, esercitazioni tecnico tattiche e partitella a campo ridotto in una bella giornata di sole all’Al Nassr Club; a loro si è unito Martin Vitík".