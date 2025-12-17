"L'Inter ha un'alternativa validissima ed è una cosa che era mancata negli anni passati", dice Caressa su Pio Esposito

Matteo Pifferi Redattore 17 dicembre 2025 (modifica il 17 dicembre 2025 | 19:32)

Nella top 11 della settimana, Fabio Caressa ha messo Lautaro Martinez, a segno anche contro il Genoa:

"Lo so, sono noioso, metto Lautaro. Che ve devo dì? E' stato bellissimo che due settimane prima Florenzi al Club ci aveva detto che Lautaro ti dà una botta, regolare, per posizionarsi e col Genoa ha segnato proprio così. Ha segnato tutti i gol di prima.

Se devo dire proprio una cosa, forse deve fare un piccolo salto di qualità ed essere così decisivo anche negli scontri diretti dove però gioca benissimo. La ThuLa è straordinaria ma anche con Pio Esposito benissimo, molto bene, mi piace molto la coppia.

L'Inter ha un'alternativa validissima ed è una cosa che era mancata negli anni passati, chissà che non sia l'elemento che fa fare il salto di qualità nel momento decisivo"