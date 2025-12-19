Supercoppa – Bologna, Italiano ha un piano per affrontare l’Inter

Questa sera a Riad andrà in scena la seconda semifinale. Il piano del tecnico siciliano per fermare i nerazzurri

Questa sera a Riad andrà in scena la seconda semifinale tra Bologna e Inter. La squadra di Vincenzo Italiano ci arriva da vincitrice della Coppa Italia e vuole onorare al meglio la competizione. "Dopo aver alzato il trofeo tricolore, i rossoblù vogliono comunque provare a giocarsela fino in fondo, anche se di fronte il primo ostacolo sarà un'Inter lanciatissima. E che si è pure legata al dito la rovesciata volante di Orsolini dell'anno scorso".

"Per la difesa, il tecnico siciliano ha dato notizie confortanti sul tendine di Lucumi, col colombiano che quindi sarà titolare. In attacco ha inoltre ribadito che Ciro Immobile è pronto, seppure con un minutaggio ridotto nel motore", sottolinea Tuttosport.

"Il suo innesto nel corso della gara è più che una possibilità. Italiano vorrebbe rivedere sul campo di Cristiano Ronaldo lo stesso impatto che il Bologna ha avuto nell'epica vittoria nella tormenta di Vigo. Vincenzo Italiano non l’ha detto, ma un piano gara razionale contro l’Inter potrebbe essere tenere botta, poi provare a piazzare la stoccata nell’ultima parte coi subentranti, in quella che in molte occasioni è stata nella sua gestione l’ora del Bologna. Una specie di ‘tremendismo’ rossoblù: grandi modelli per grandi sogni".

