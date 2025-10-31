FC Inter 1908
In un’intervista concessa a L’Équipe, Lautaro Martinez ha risposto a una domanda che da sempre divide i tifosi argentini
Gianni Pampinella
In un’intervista concessa a L’Équipe, Lautaro Martinez ha risposto a una domanda che da sempre divide i tifosi argentini: chi è il miglior cannoniere dell'Argentina di tutti i tempi? Al Toro sono stati fatti diversi nomi di grandi attaccanti argentino e ha scelto la sua personale classifica.

Al quinti posto c'è Sergio Aguero, al quarto Carlos Tevez. Sul podio al terzo posto c'è Hernan Crespo, al secondo Batistuta e in cima, a sorpresa, Diego Milito. E lo stesso Lautaro dove si colloca in questa classifica? L'attaccante nerazzurro ha lasciato invariato il podio e si è messo al quarto posto.

