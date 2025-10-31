Intervenuto nel podcast The Overlap, l'ex centrocampista inglese rivela una grande offerta ricevuta dall'Inter nell'estate del 2000

All'inizio del millennio, Paul Scholes era considerato uno dei migliori centrocampisti in Europa. In quel periodo, più precisamente nell'estate del 2000, l'Inter ha fatto una grande offerta all'inglese per convincerlo a venire in Italia per vestire la maglia nerazzurra. "Avevo 25 anni, sì. L'Inter voleva darmi 4 milioni di sterline all'anno, esentasse. All'epoca, era una cifra enorme. Probabilmente era più del doppio di quanto guadagnavo allo United", rivela Scholes al podcast The Overlap.

"Ricordo di averla vista sul retro del giornale: offerta da 30 milioni di sterline dell'Inter o qualcosa del genere. Ma non ne ho più sentito parlare. È semplicemente svanita nel nulla. La notizia dell'offerta era arrivata dall'agente di Ryan Giggs, Harry Swales che mi disse: "Vai da Ferguson e chiedi più soldi". È la cosa peggiore che abbia mai fatto nella mia vita, mi sono sentito così male".

"Trovai il coraggio e dissi all'allenatore: "Penso di meritare più soldi, o 'Voglio guadagnare di più", una cosa del genere. Ferguson tirò fuori quel piccolo libro nero che aveva sempre con sé. Sfogliò le pagine per circa cinque minuti. 'No, penso che tu stia bene. Penso che tu sia alla pari con tutti. Va bene'. Questo era tutto. 'Penso che quello che stai prendendo sia buono, sì. Va bene, grazie. Ci vediamo dopo'. Accidenti. Questo è la cosa peggiore, è il mio più grande rimpianto nel calcio, aver fatto una cosa del genere".

