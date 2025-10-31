FC Inter 1908
Il giornalista Fabrizio Biasin, durante L'ascia raddoppia di Cronache di spogliatoio, ha parlato dell'atteggiamento difensivo dell'Inter
Il giornalista Fabrizio Biasin, durante L'ascia raddoppia di Cronache di spogliatoio, ha parlato dell'atteggiamento difensivo dell'Inter di Chivu:

"La richiesta di Chivu non sarà facciamo due passi indietro, ma ottimizziamo di più la mole di occasioni che abbiamo a ogni partita. In realtà l'Inter produce tanto ma concretizza poco rispetto a quello che fa davanti. Le grandi in Europa si guardano poco indietro. Tanto passa più che dalla prestazione dei difensori, da quella dei centrocampisti. Calhanoglu sta giocando non a livello dell'anno scorso, ma di quello precedente. Non tanto dalla metà campo in su, ma per i recuperi che fa. Non era scontato, se l'estate scorsa facevi un sondaggio tutti ti dicevano tutti che era il caso di venderlo. La costante sono gli scontri diretti, continua a fare partite stranissime in cui a tratti domina poi alla prima difficoltà crolla e prende anche 4 gol. E questa cosa va corretta, deve diventare meno ingenua. 

