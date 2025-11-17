Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Bonan ha parlato così del derby di Milano in programma domenica sera:
Bonan: “Inter leggibile, partita test per il Milan. Allegri? Occhio all’arma a doppio taglio”
Il punto di vista di Alessandro Bonan ai microfoni di Sky Sport in merito al derby di Milano in programma domenica
"Credo che l'Inter sia piuttosto leggibile, sappiamo cos'è e cosa può dare. Il Milan a tratti può dare tantissimo ma ha alternato quel tantissimo a anche un pochissimo. Per il Milan è una partita test, non ci sono solo valori tecnici ma c'è tutto il resto.
Credo che ci sia la voglia di giocare una partita del genere per la prima volta per Chivu che sperimenta col fascino della novità in panchina anche se ha giocato un derby da giocatore.
Dall'altro però c'è l'esperienza di Allegri che può essere arma a doppio taglio. Magari l'incoscienza ti porta a fare una cosa diversa che ti fa vincere partita"
