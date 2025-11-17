Palmeri: “L’ultima mossa di Conte è pesantissima. Ed evidenzia che…”

La situazione tra Antonio Conte e il Napoli resta da monitorare. Oggi l'allenatore è tornato a Castelvolturno dopo essersi preso una pausa ed essere tornato a Torino.
La situazione tra Antonio Conte e il Napoli resta da monitorare: il commento di Tancredi Palmeri
Tancredi Palmeri ha voluto commentare una notizia riportata quest'oggi dal Mattino:
"Dunque Conte stando al Mattino non ha risposto al telefono ai giocatori che lo hanno cercato in settimana. È un messaggio pesantissimo.
Se non vuole andare via, dunque è per dare uno shock ai suoi. E che dunque evidenzia addirittura un disgusto per il loro rendimento"
