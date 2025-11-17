FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Palmeri: “L’ultima mossa di Conte è pesantissima. Ed evidenzia che…”

ultimora

Palmeri: “L’ultima mossa di Conte è pesantissima. Ed evidenzia che…”

Palmeri: “L’ultima mossa di Conte è pesantissima. Ed evidenzia che…” - immagine 1
La situazione tra Antonio Conte e il Napoli resta da monitorare: il commento di Tancredi Palmeri
Matteo Pifferi Redattore 

La situazione tra Antonio Conte e il Napoli resta da monitorare. Oggi l'allenatore è tornato a Castelvolturno dopo essersi preso una pausa ed essere tornato a Torino.

Palmeri: “L’ultima mossa di Conte è pesantissima. Ed evidenzia che…”- immagine 2
Getty Images

Tancredi Palmeri ha voluto commentare una notizia riportata quest'oggi dal Mattino:

"Dunque Conte stando al Mattino non ha risposto al telefono ai giocatori che lo hanno cercato in settimana. È un messaggio pesantissimo.

Palmeri: “L’ultima mossa di Conte è pesantissima. Ed evidenzia che…”- immagine 3

Se non vuole andare via, dunque è per dare uno shock ai suoi. E che dunque evidenzia addirittura un disgusto per il loro rendimento"

Leggi anche
Qualificazioni Mondiali – Zielinski titolare contro Malta, Sucic in panchina
Bonan: “Esposito presente e futuro dell’Italia. La cosa che mi ha impressionato...

© RIPRODUZIONE RISERVATA