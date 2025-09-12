Negli studi di Sky Sport 24, Alessandro Bonan ha parlato dell'Inter a due giorni dal derby d'Italia contro la Juventus. Ecco le sue dichiarazioni:
Negli studi di Sky Sport 24, Alessandro Bonan ha parlato dell'Inter a due giorni dal derby d'Italia contro la Juventus
"E' un po' che Calhanoglu gira piano per il campo, rispetto al Calha che abbiamo visto mesi fa. L'Inter ha bisogno di recuperare questo calciatore, altrimenti Chivu deve inventarsi qualcosa di diverso. L'Inter, nei difetti, contro l'Udinese mi sembra abbia ricalcato la squadra di Inzaghi e così non va bene".
"L'Inter si è rafforzata, ha una panchina decisamente più forte, soprattutto in attacco. Poi, manca quel giocatore diverso, che riesce a incidere con giocate anche estemporanee. Questo giocatore poteva essere Lookman. Non ho capito perché, una volta sfumato Lookman, i nerazzurri non abbiano cercato un altro profilo simile. Partiamo comunque da una rosa forte".
(Fonte: Sky Sport)
