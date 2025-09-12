"E' un po' che Calhanoglu gira piano per il campo, rispetto al Calha che abbiamo visto mesi fa. L'Inter ha bisogno di recuperare questo calciatore, altrimenti Chivu deve inventarsi qualcosa di diverso. L'Inter, nei difetti, contro l'Udinese mi sembra abbia ricalcato la squadra di Inzaghi e così non va bene".