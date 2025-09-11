Fausto Pizzi, ex Inter, ha parlato ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, di Juventus-Inter:
Pizzi: “Chivu? Spero possa fare bene ma se l’Inter perde anche con la Juventus…”
"Gli allenatori vivono di risultati, al di là del gioco. Se pronti-via perdi due partite su tre, i dubbi che potevano esserci vengono messi di nuovo sul piatto della bilancia. Spero possa fare una partita di personalità a Torino e vincerla per scacciare via queste nubi che stanno arrivando sulla testa di Chivu".
Yildiz e Lautaro, chi vota?
"Lautaro è andato in Argentina, ma certe partite tolgono le eventuali scorie che ti porti dietro. Mi aspetto una partita da capitano. Tutti lo guardano per una eventuale prestazione positiva o negativa dell'Inter".
Rivedrebbe Mourinho sulla panchina dell'Inter?
"E' un allenatore che ha scritto pagine importanti, dipenderà anche tanto da lui, se non ha voglia di sporcare la sua immagine. Io spero per Chivu che possa fare bene, se dovesse andare male è difficile trovare in corsa il cambio giusto".
