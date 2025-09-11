Pizzi: “Chivu? Spero possa fare bene ma se l’Inter perde anche con la Juventus…”

"Gli allenatori vivono di risultati, al di là del gioco. Se pronti-via perdi due partite su tre, i dubbi che potevano esserci vengono messi di nuovo sul piatto della bilancia. Spero possa fare una partita di personalità a Torino e vincerla per scacciare via queste nubi che stanno arrivando sulla testa di Chivu".

"E' un allenatore che ha scritto pagine importanti, dipenderà anche tanto da lui, se non ha voglia di sporcare la sua immagine. Io spero per Chivu che possa fare bene, se dovesse andare male è difficile trovare in corsa il cambio giusto".