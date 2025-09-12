Cresce l'attesa per il ritorno in campo dell'Inter, che sabato 13 settembre alle 18 sarà protagonista all'Allianz Stadium per il derby d'Italia

Marco Macca Redattore 12 settembre 2025 (modifica il 12 settembre 2025 | 00:02)

Cresce l'attesa per il ritorno in campo dell'Inter, che sabato 13 settembre alle 18 sarà protagonista all'Allianz Stadium per il derby d'Italia contro la Juventus, valido per la terza giornata di Serie A. A tre giorni dalla supersfida, i nerazzurri hanno sostenuto oggi una seduta di allenamento ad Appiano Gentile, con il tecnico Cristian Chivu che domani parlerà in conferenza stampa: appuntamento anticipato alle 13.30 rispetto all'orario originariamente fissato.

La giornata è stata segnata soprattutto dal rientro di Lautaro Martinez. L'attaccante argentino, reduce da una convincente prova con la sua nazionale, è tornato ad allenarsi con i compagni, seppur solo a poche ore dal big match di sabato. Una gara in cui l'Inter vuole alzare il proprio livello, ritornando subito a correre dopo il ko inatteso contro l'Udinese prima della sosta e rimanendo in scia alla vetta della classifica. E una partita in cui anche il capitano nerazzurro vuole tornare a lasciare il suo segno, sfatando un tabù che per un bomber come lui è particolare. I numeri raccontano infatti una sfida complicata per il Toro: in 14 partite di campionato contro la Juventus, appena due gol.

Uno solo allo Stadium, nell'1-1 della stagione 2023/24, arrivato peraltro dopo una sosta delle nazionali, proprio come ora (l'altro invece risale al 2019/20, su rigore, in una sconfitta per 2-1 a San Siro). Da allora, tre gare senza reti all'attivo, 270 minuti in cui la difesa juventina ha sempre avuto la meglio. Forse anche per questo Lautaro non vuole mancare. Reduce da un viaggio intercontinentale che lo ha portato in Ecuador con l'Argentina, ha fatto rientro a Milano in tempi record per mettersi subito a disposizione. Questa mattina si è presentato puntuale ad Appiano Gentile, segnale della sua determinazione e della voglia di guidare i compagni in una sfida che vale più di tre punti. Il capitano nerazzurro ha inizialmente svolto una seduta personalizzata di scarico, prima di tornare a lavorare insieme al resto della squadra per preparare la gara contro la Juventus.

Sulla presenza dal primo minuto di Lautaro nel derby d'Italia tuttavia non sembrano esserci dubbi, così come sul suo compagno d'attacco: al suo fianco ci sarà Marcus Thuram, già protagonista con due gol e un assist nelle prime due gare ufficiali in nerazzurro. Restano invece alcune incertezze negli altri reparti. In difesa, Manuel Akanji è candidato a esordire con la maglia dell'Inter completando il terzetto davanti a Yann Sommer insieme a Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni, con Yann Bisseck alternativa al centrale svizzero appena arrivato dal Manchester City. A centrocampo resta aperto il ballottaggio tra Petar Sucic ed Henrikh Mkhitaryan: al momento l'armeno sembra in vantaggio per affiancare Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Formazione titolare quindi, senza pensare troppo al futuro nonostante la sfida con la Juve sia la prima di un tour de force che porterà la squadra di Chivu a giocare, tra il 13 settembre e il 4 ottobre, sei partite in 22 giorni con una media di una sfida ogni 3,7 giorni.