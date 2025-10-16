FC Inter 1908
Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Alessandro Bonan ha fatto alcune considerazioni in vista del big match dell’Olimpico tra Roma e Inter
Marco Macca
Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Alessandro Bonan ha fatto alcune considerazioni in vista del big match dell’Olimpico tra Roma e Inter di sabato. Ecco le sue dichiarazioni:

Gasperini e Chivu sono due mondi diversi, anche se in campo ci sono dei tratti comuni. Il calcio di Chivu si avvicina a quello di Gasp, dal punto di vista dell’intensità e del pressing".

"Sono molto diversi però dal punto di vista della comunicazione: Gasperini è più fumantino, non te le manda a dire; Chivu mi sembra più riflessivo, ha un modo di comunicare molto affascinante, perché è molto pacato, ma ha una profondità che mi piace, fatta di parole ricercate che gli vengono naturali. E’ un carismatico e questo si sente nei rapporti con la squadra".

(Fonte: Sky Sport 24)

