Bucciantini: “Inter? Emersa una novità che rinforza l’ambiente”

”Inter? E' stato un mese che ha dato credibilità alla campagna acquisti. L'allenatore sta cercando di cambiare qualcosa, ma piano. Rivoluzioni non poteva farne in sede di mercato. I ragazzi hanno dimostrato di avere più fame e attitudine, sanno fare la parte delle alternative agli attaccanti titolari di Argentina e Francia. Quando manca uno tra Lautaro e Thuram è tanto per l'Inter e per la Serie A, ma l'entusiasmo di Bonny e Pio è la novità di quelle che rinforzano gli ambienti”.