Bucciantini: “Inter? Emersa una novità che rinforza l’ambiente”

Massimo Bucciantini, in collegamento con Sky Sport, ha parlato del cammino svolto dall’Inter nell’ultimo periodo fino alla sosta per le nazionali. Queste le sue considerazioni sui nerazzurri:
Le parole del giornalista a proposito dei nerazzurri di Chivu con più alternative in rosa rispetto a prima
”Inter? E' stato un mese che ha dato credibilità alla campagna acquisti. L'allenatore sta cercando di cambiare qualcosa, ma piano. Rivoluzioni non poteva farne in sede di mercato. I ragazzi hanno dimostrato di avere più fame e attitudine, sanno fare la parte delle alternative agli attaccanti titolari di Argentina e Francia. Quando manca uno tra Lautaro e Thuram è tanto per l'Inter e per la Serie A, ma l'entusiasmo di Bonny e Pio è la novità di quelle che rinforzano gli ambienti”.
