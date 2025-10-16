Le parole dell'ex calciatore e allenatore a proposito della lotta tricolore in Serie A

L'ex difensore di Milan, Lazio e Fiorentina (ed oggi allenatore), Giuseppe Pancaro, intervenuto a TuttoMercatoWeb.com ha parlato di alcuni temi di attualità legati al calcio italiano.

Questa Italia la fa ben sperare in ottica-spareggi?

"Mi fa molto piacere che Gattuso stia facendo molto bene dal suo arrivo. Si vede in maniera evidente che sta trasmettendo l'importanza della maglia azzurra ai giocatori. Poi i problemi ci sono da anni, non basta una sola persona a risolverli.

E cosa servirebbe?

"Bisognerebbe lavorare come sistema, è un processo che richiede più tempo".

Lei ha vissuto un Milan che vinceva in Italia ed in Europa. Cosa manca oggi ai rossoneri?

"Il Milan aveva una proprietà forte, una struttura societaria consolidata negli anni, che gli ha permesso di costruire gradino dopo gradino lo status di squadra che poteva vincere in Italia ed in Europa. Puntando sulla continuità di lavoro dei dirigenti. E costruendo una mentalità vincente. Quella attuale è ancora alla ricerca di una struttura consolidata, ma c'è un passaggio da ricordare...".

Quale?

"Il Milan ci aveva già provavo con Maldini e secondo me era andata benissimo: Maldini aveva fatto un lavoro straordinario, riuscendo a ricreare quello che avevano creato, nell'era Berlusconi, Galliani e Braida. Il Milan ha deciso, sbagliando, di mandarlo via ed ora sono ripartiti con Ibrahimovic e Tare, che hanno bisogno di tempo".

Il Milan comunque in questa stagione è partito alla grande. Dove può arrivare?

"L'inizio è positivo, con Allegri che in Italia ha dimostrato di saper vincere. Un campione come Modric è ancora straordinario nonostante l'età. Dove potrà arrivare questo Milan è ancora presto per dirlo".

Del Milan ha già detto, ma nella lotta Scudetto Napoli ed Inter sono ancora avanti? Ci mette anche Roma e Juve?

"Non penso che Roma e Juventus possano lottare per lo Scudetto. Penso che le due candidate più probabili siano Inter e Napoli, sarà una lotta fra loro due. Con il punto interrogativo che tengo sul Milan".

Che ne pensa della volontà di costruire un nuovo San Siro?

"Dispiace perché San Siro è stato per anni la Scala del calcio. Ho giocato tantissime partite al Meazza, per i nostalgici sarà un dispiacere, ma al contempo penso che sia giunto il momento di rifare gli impianti sportivi. Non solo a Milano, ma tutti gli stadi d'Italia andrebbero rimodernati".