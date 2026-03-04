FC Inter 1908
Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Alessandro Bonan ha fatto alcune considerazioni su Como-Inter e sul momento dei nerazzurri
Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Alessandro Bonan ha fatto alcune considerazioni su Como-Inter e sul momento dei nerazzurri a pochi giorni dal derby:

"Io mi sono divertito a vedere Como-Inter, visto che mi piace molto come si muove il Como. Ho anche apprezzato la qualità difensiva dell'Inter che, in una serata non memorabile, è riuscita a contenere una squadra sempre pericolosa. Ieri l'Inter ha tenuto fuori Dimarco, il suo uomo più in forma, nella settimana del derby".

"L'Inter non è nel suo momento migliore e questo potrebbe far ben sperare il Milan. Se concedi spazio ai rossoneri in contropiede, può essere estremamente pericolosa come squadra. E poi ha tanti giocatori intelligenti a centrocampo. Come migliorare l'Inter? Servono giocatori di fantasia, che sblocchino le partite non facili. Ha giocatori tecnici, ma a volte le partite si complicano e si può far fatica. Deve comprare un super giocatore e Nico Paz è un profilo che serve ai nerazzurri".

