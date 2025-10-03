Verona-Sassuolo 0-1: Pinamonti sbaglia il rigore, ma regala i tre punti a Grosso

Dopo la vittoria con l'Udinese, il Sassuolo di Grosso trova i primi tre punti in trasferta sul campo del Verona. Vittoria per 1-0 per gli emiliani grazie alla rete siglata da Pinamonti. L'attaccante si è guadagnato il rigore ed è poi andato sul dischetto, ma si è fatto parare il tiro da Montipò. Sulla respinta lo stesso Pinamonti ha messo a segno il gol decisivo.